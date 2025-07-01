Власти прокомментировали атаку дронов на завод в Ижевске

Глава Удмуртии Бречалов прокомментировал атаку дронов на завод в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале подтвердил гибель трех человек после атаки дронов на завод в Ижевске.

«К огромному сожалению, есть погибшие и тяжело раненые. Им оказывается вся необходимая помощь в больнице Ижевска», — рассказал глава региона. Бречалов отметил, что пострадавшим также оказывается необходимая психологическая помощь.

Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщал, что в результате атаки беспилотников на промышленный объект в Ижевске погибли три, ранены 24 человека. На данный момент семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Глава Удмуртской республики позднее подтвердил эту информацию, не уточнив, какое именно предприятие подверглось атаке дронов.

Ранее в Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль.