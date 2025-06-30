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Пленный боец ВСУ рассказал о гибели сослуживца от издевательств

Пленный Рузгин: солдат ВСУ умер после изнурительных упражнений на плацу
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин, попавший в плен, сообщил РИА Новости подробности о гибели одного его мобилизованного сослуживца.

По его словам, командование довело до смерти бойца, заставляя выполнять непосильные физические упражнения на плацу, несмотря на проблемы со здоровьем.

Рузгин рассказал, что погибший неоднократно обращался за медицинской помощью, но вместо лечения его заставляли надевать бронежилет и идти на полигон. В последний день сослуживцы вынесли его на построение, после чего доставили в медпункт, где он скончался до госпитализации.

Как отметил пленный, после этого случая условия службы не улучшились. Мобилизованным по-прежнему выдавали лишь базовые обезболивающие, доступные в обычных аптеках.

Накануне житель Украины пожаловался на методы сотрудников территориального центра комплектования. Гражданин республики рассказал, что для принуждения к вступлению в ряды украинской армии сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) накачивают призывников наркотиками.

Ранее украинский пленный обвинил ТЦК в использовании девушек в качестве «приманки».

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