Пленный боец ВСУ рассказал о гибели сослуживца от издевательств

Военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин, попавший в плен, сообщил РИА Новости подробности о гибели одного его мобилизованного сослуживца.

По его словам, командование довело до смерти бойца, заставляя выполнять непосильные физические упражнения на плацу, несмотря на проблемы со здоровьем.

Рузгин рассказал, что погибший неоднократно обращался за медицинской помощью, но вместо лечения его заставляли надевать бронежилет и идти на полигон. В последний день сослуживцы вынесли его на построение, после чего доставили в медпункт, где он скончался до госпитализации.

Как отметил пленный, после этого случая условия службы не улучшились. Мобилизованным по-прежнему выдавали лишь базовые обезболивающие, доступные в обычных аптеках.

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