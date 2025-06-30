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Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Гладков: водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
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FotograFFF/Shutterstock

В Ракитянском районе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Медики оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что инцидент произошел на участке автодороги Илек-Кошары — Святославка. В результате атаки дрона автомобиль получил повреждения.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобиль в Шебекино в Белгородской области ранения получили две женщины. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Женщин для дальнейшего лечения доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Ранее появилось видео из школы в Белгородской области, куда прилетел украинский дрон.

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