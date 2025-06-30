В ООН раскрыли число казненных бойцами ВСУ российских военных с начала СВО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года казнили 26 российских военных, которые были взяты в плен или ранены на поле боя. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«УВКПЧ проверило казнь 26 человек, не участвовавших в боевых действиях (все мужчины), включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года. Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года», — говорится в документе.

В УВКПЧ добавили, что еще одного российского военного украинские войска казнили в конце 2024 года.

В марте срочники из Свердловской области, которые в течение семи месяцев находились в плену у украинских войск, заявили, что стали свидетелями казней контрактников Вооруженных сил РФ. Они также рассказали, что ВСУ не щадили и мирных жителей без документов.

Ранее в России призвали отправить на казнь напавших на Курскую область солдат ВСУ.