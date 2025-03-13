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Появились свидетельства казней контрактников ВС РФ солдатами ВСУ

RT: попавшие в плен ВСУ срочники видели казни российских контрактников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Срочники из Свердловской области, которые в течение семи месяцев находились в плену украинских войск, стали свидетелями казней контрактников Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает RT.

«Они сначала нам не верили, что мы срочники. Мои документы сгорели, доказать ничего не мог. Огребли мы, конечно, знатно. <...> Контрактников они не щадили: мы были свидетелями, как они их «обнуляли», — рассказал один из юношей.

По словам военного, его три раза допрашивали и в итоге поверили, что он проходил срочную службу. Почему ему решили поверить — молодой человек до сих пор не понимает.

Срочники также рассказали, что ВСУ не щадили и мирных жителей без документов. Тех, кто не мог предоставить документы, удостоверяющие личность, подвергались расстрелу.

До этого сообщалось, что командование 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заставляло личный состав расстреливать покидающих позиции или сдающихся в плен сослуживцев в Курской области.

Ранее Путин заявил, что у ВСУ не получится выйти из Курской области.

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