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Проживший 30 лет в Италии петербуржец отправился на СВО

RT: уроженец Петербурга, проживший в Италии 30 лет, отправился на СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Уроженец Санкт-Петербурга, который прожил 30 лет в Италии, решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно RT.

По данным издания, Итан получил высшее образование в Италии и устроился на работу в крупную компанию по производству бытовой техники. Но мужчину все это время тянуло в Россию.

В 2014 году желание вернуться на родину начало обостряться. Итан стал смотреть российские телеканалы, чтобы быть в курсе того, что происходит в стране. После того, как в 2022 году началась спецоперация, в Италии стали проводить антироссийские митинги.

В 2024 году мужчина приехал в Россию, однако для этого ему пришлось уволиться с высокооплачиваемой работы. Итан подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

В начале июня многодетный отец из США Дерек Хаффман, который с семьей переехал в Московскую область, пошел добровольцем на СВО. Он рассказал, что сделал это, чтобы доказать, что достоин того, чтобы стать россиянином.

Жена американца ДеАнна подтвердила, что ее муж вступил в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ, чтобы ускорить свою интеграцию в российское общество.

Супруга добровольца сообщила, что не удивилась такому решению Дерека. По ее словам, муж всегда выражал России свою признательность.

Ранее гражданин США Хаффман рассказал, что американцам говорят неправду о жизни в РФ.

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