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Российский удар по Сумской области сняли с беспилотника

«Два майора» показали удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области
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Минобороны России

Российский удар по позициям украинских бойцов в Сумской области сняли с беспилотника. Кадры были опубликованы Telegram-каналом «Два майора».

Сообщается, что российские военные использовали самый тяжелый из применяемых на СВО боеприпасов для удара по позициям Вооруженных сил Украины в лесном массиве у села Кондратовка. Когда село было занято ВС РФ, оборонявшие его украинцы скрылись в лесу на северо-западе от него, после чего по ним был нанесен удар российской бомбой, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого было опубликовано видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Горнале в Курской области. Трехтонная бомба уничтожила здание на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, занятое бойцами ВСУ.

Ранее военный эксперт Дандыкин рассказал о деморализующем ВСУ эффекте ФАБ-3000.

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