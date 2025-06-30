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Боец рассказал о попытках ВСУ остановить продвижение российской армии

ВСУ пытаются остановить продвижение армии РФ увеличением расчетов и FPV-дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают количество расчетов и FPV-дронов, пытаясь остановить продвижение бойцов российской армии на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады Сергей Зайцев, пишет РИА Новости.

«Противник абсолютно не дает двигаться. Это FPV, это сбросы — примерно по два, по три летающих средства на штурмовика», — поделился подробностями Зайцев.

По его словам, во время продвижения российские военные используют различные методы маскировки, в том числе тепловизионные одеяла. Перемещения ведутся малыми группами.

Замкомандира отметил, что перед штурмом ведется тщательная разведка с целью обнаружить операторов FPV-дронов и уничтожить их. Это дает временное окно для продвижения российской пехоты. Однако враг быстро меняет дислокацию и продолжает атаковать позиции российской армии, уточнил военный.

До этого бывший солдат ВСУ, который перешел на сторону России, рассказал, что украинское командование использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для того, чтобы не дать своим же бойцам сбежать с поля боя или сдаться в плен.

Военный отметил, что такая же ситуация была и у него — при отступлении дроны пытались его «забить». Он рассказал, что до этого подавал командованию ВСУ запрос на эвакуацию, на что поступил приказ «сидеть на месте».

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.

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