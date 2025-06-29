Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно ликвидированному летчику F-16

Украинский президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику истребителя F-16 Максиму Устименко, который погиб в ходе отражения атаки Вооруженных сил России. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте его офиса.

«Присвоить звание Героя Украины с удостоверением ордена «Золотая Звезда» Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)», — сказано в документе.

Российские военные в ночь на 29 июня нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. В министерстве обороны РФ заявили, что атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и Telegram-каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской теплоэлектростанции, аэродрому Кульбакино, а также нефтеперерабатывающим заводам в Кременчуге и Дрогобыче.

Во время отражения ночной атаки Украина также потеряла очередной F-16. По данным командования Воздушных сил Украины, летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко участвовал в отражении ударов и смог сбить семь целей. Во время уничтожения последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Устименко не смог катапультироваться. Истребитель разбился, пилот погиб.

Ранее стало известно, сколько F-16 осталось у Украины.