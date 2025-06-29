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Бойцы «Ахмата» наткнулись на необычную находку в зоне СВО

Бойцы «Ахмата» обратились к россиянам в связи с найденным у бойца ВСУ клинком
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Telegram-канал «Дневник Мракоборцев | Z»

В одном из подразделений «Ахмата» заявили об обнаруженном в зоне проведения специальной военной операции (СВО) предмете и важности его возвращения законным владельцам. За помощью они обратились к гражданам России, сообщает Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».

Речь идет о трофейном клинке, найденном у уничтоженного украинского военнослужащего. На клинке имеется клеймо Хабаровского пограничного института, а также выгравирована надпись: «От выпускников 2014 года».

Хотя надписи и указывают на то, что нож является наградным, на нем видны следы использования.

«Есть ли среди подписчиков выпускники Хабаровского пограничного института?» — обратился автор канала к подписчикам, выразив намерение вернуть финку «братьям по оружию».

В конце мая в зоне проведения СВО был обнаружен обгоревший армейский жетон с именем и персональными данными польской наемницы, воевавшей на стороне украинских войск, Дороты Кветневской. Жетон был найден рядом с ее телом.

Ранее в зоне СВО нашли антибандеровские карикатуры 1945 года.

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