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Финский наемник присоединился к батальону «Азов» на Украине

РИА Новости: проходивший службу в финской армии наемник воюет в составе «Азова»
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На стороне ВСУ в рядах батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) оказался наемник из Финляндии, который до этого служил в армии своей страны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, бывший солдат финской армии в соцсетях под ником @nalle_echo_victor писал, что едет на Украину. После этого мужчина опубликовал кадры в военной форме с украинской символикой и нашивками «Азова», а также с флагом «Правого сектора» (организация запрещена в России).

Агентство также отметило на его странице в соцсети изображения с языческой и сатанинской символикой и множественные русофобские высказывания.

Выяснилось, что его связывают дружеские отношения главой группы финских наёмников Nordic Combat Medics с Эрккой Лейкасом. В поздравительном сообщении наемник назвал Лейкаса «мой мальчик» после его назначения на должность.

По данным агентства, двоюродный дед наемника служил на стороне фашистов во время Второй мировой войны и его ликвидировала 7-я советская армия во время наступления на Карельском перешейке 17 июня 1944 года.

Ранее посол в Париже заявил об игнорировании просьб запретить вербовать наемников в ВСУ.

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