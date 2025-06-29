Украинские операторы FPV-дронов намеренно выслеживают раненых и врачей Вооруженных сил (ВС) России, после чего наносят по ним удары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков отдельного медицинского батальона группировки российских войск «Днепр».

«Да, это (удары ВСУ. — «Газета.Ru») тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами», — сказала медсестра военного госпиталя группировки с позывным «Клаус».

По словам медиков, намеренные атаки на врачей и раненых со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не редкость.

В апреле командир медицинского взвода в составе одного из мотострелковых батальонов Вооруженных сил РФ с позывным «Мясник» заявил, что операторы дронов ВСУ нередко поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, чтобы нанести по ним удары. По его словам, такая тактика — одна из самых любимых у украинских военнослужащих.

Ранее врачей ВСУ обвинили в частых ошибочных ампутациях рук и ног солдатам.