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ВСУ распространили в Курской области фальшивые пятитысячные купюры

ВСУ распространили в Курской области фальшивые пятитысячные купюры с QR-кодом
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Telegram-канал «РИА Новости»

В Курской области были обнаружены распространенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) агитационные листовки в виде купюр в 5000 рублей, созданные с целью мошенничества.

На «купюре» размещены украинские лозунги и QR-код. Отмечается, что с помощью QR-кода спецслужбы Украины рассчитывают получить доступ к чужим устройствам.

«Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — рассказали в силовых структурах.

Накануне Следственный комитет России сообщил, что атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мужчина, квалифицирована как теракт. По данным следствия, 24 июня украинский FPV-дрон атаковал территорию частного дома в селе Белица Беловского района Курской области. Местный житель получил осколочные ранения, его доставили в областную больницу.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.

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