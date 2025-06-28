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«Неизвестные бородачи» избили военного автоинспектора в Белгородской области

В Белгородской области неизвестные в военной форме избили сотрудника ВАИ
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Telegram-канал «Readovka»

В Белгородской области неизвестные лица в военной форме избили остановившего их сотрудника военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщает Readovka.

«На кадрах сотрудники ВАИ останавливают подозрительную черную машину без номеров. Причина объективная — водитель грубо нарушал ПДД, двигался по встречке. В итоге, судя по кадрам, бородачи отказались предоставить документы», — отмечается в публикации.

На опубликованной записи с регистратора видно, что к инспектору ВАИ подошли несколько агрессивных мужчин, некоторые из них были одеты в камуфляжную форму. Они повалили инспектора на землю и начали избивать. В кадр также попал патрульный автомобиль ВАИ.

Официальной реакции на появление в Сети видеоролика не поступало, уточняет Readovka.

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