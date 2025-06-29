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«Чаще смотрите в небо»: в Госдуме ответили Умерову на слова об увеличении числа ударов по РФ

Депутат Журавлев пригрозил Умерову «Орешником» после слов об увеличении числа атак на РФ
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Shutterstock

Российское производство вооружения не стоит на месте, поэтому украинским чиновникам, угрожающим РФ ударами, нужно почаще «смотреть в небо», заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Тем, кто мечтает увеличить число ударов по нашей территории, хотел бы напомнить, что и российское производство не стоит на месте. Только что ракеты «Орешник», особо полюбившиеся украинским нацистам, запустили в серию и сможем их использовать так часто, как нужно будет нашим Верховному главнокомандующему и Генеральному штабу. И без того продолжается планомерное уничтожение украинской военной инфраструктуры, пусть не слишком быстро, но методично. И я уверен, что в скором времени, если вдруг не случатся новые поставки из-за рубежа, угрожать станет попросту нечем — киевский режим держится на иностранных штыках. Наиболее невоздержанным на язык представителям киевского режима предложил бы чаще смотреть в небо: не вылетела ли за ним уже его «Герань», — сказал он.

27 июня минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна намерена увеличить число дальнобойных ударов дронов по территории России. Позже он объявил о масштабных планах по оснащению армии беспилотными системами. Особый акцент в поставках будет сделан на дроны-перехватчики — новый класс беспилотников, специально разработанных для противодействия российским ударным БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украина хочет обсудить встречу лидеров на переговорах с Россией.

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