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Эксперты объяснили значение ударов ФАБ по Днепропетровску

«Военная хроника» рассказала о значении ударов ФАБ по Днепропетровску
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Минобороны России

Издание «Военная хроника» («ВХ») проанализировало последствия начала массированных ударов авиабомбами ФАБ по военным объектам в Днепропетровске. По данным экспертов, это свидетельствует о значительном усилении возможностей российской оперативно-тактической авиации.

Как отмечают аналитики, применение бомб с дальностью свыше 100 км указывает на снижение эффективности украинской ПВО. В публикации подчеркивается, что российские ВКС смогли создать зону безопасного применения авиации за пределами досягаемости основных зенитных комплексов противника.

По мнению экспертов, успех стал возможен благодаря системной работе по выявлению и уничтожению элементов ПВО Украины, включая радары и пусковые установки западных зенитных систем. Результаты этой работы, как утверждается, превзошли ожидания по срокам.

27 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области Украины нанесен удар по заводу, где, по информации пророссийского подполья, ремонтировали военную технику и устанавливали оборудование НАТО.

Ранее в сети появилось видео попадания авиабомбы в Днепропетровск.

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