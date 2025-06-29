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В США призвали НАТО подкрепить свои обещания действиями

Постпред США Уитакер: обещания НАТО должны подкрепляться действиями
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Kevin Mohatt/Reuters

США ожидают, что обещания союзников по НАТО увеличить расходы на оборону будут подкреплены конкретными действиями. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.

«Если рассматривать ситуацию после саммита НАТО в Гааге, то смелые заявления о финансировании обороны должны быть подкреплены реальными действиями», — говорится в заявлении представителя.

Дипломат отметил, что такие инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в США. По словам Уитакера, только в прошлом году союзники по альянсу приобрели у американских оборонных предприятий военную технику на сумму около $21 млрд.

Представитель США при НАТО подчеркнул, что «каждый доллар, который Европа вложит в НАТО», станет новой возможностью для американских городов, развивающих оборонные технологии.

До этого газета The Financial Times писала, что увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП проблематично для стран НАТО. По представленным данным, премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю альянса Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение повысить траты на оборону до 5% ВВП к 2032 году.

В итоговом заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

Ранее в США обвинили Рютте в глупости после его слов о России.

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