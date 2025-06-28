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Военный эксперт рассказал о значении Червоной Зирки на Донецком направлении

Эксперт Марочко: взятие Червоной Зирки открывает пусть к Днепропетровщине
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Освобождение Червоной Зирки Донецкой народной республики (ДНР) позволяет создать плацдарм для продвижения к Днепропетровской области. Об этом сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Действительно, наши войска на этом направлении развивают успех и выходят на административную границу ДНР на стыке с Днепропетровской областью. Естественно, это очередной освобожденный населенный пункт оккупированной территории ДНР. Но и с точки зрения военной тактики и стратегии, естественно, это очередной плацдарм для дальнейшего продвижения»‎, — сказал Марочко.

28 июня военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка. По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде территориальной обороны. В министерстве отметили, что украинские военные располагались в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка в Запорожской области, а также Камышеваха в ДНР.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».

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