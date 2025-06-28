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В Курской области дрон повредил хозяйственные постройки

Глава Беловского района Курской области сообщил о повреждении хозпостроек БПЛА
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Evgeniy Maloletka/AP

В Курской области при атаке БПЛА были повреждены хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

Чиновник предупредил жителей, что атака продолжается, и призвал их находиться в безопасных местах.

«Убедительно прошу жителей воздержаться от возвращения в населенные пункты «серой зоны»: пока это небезопасно. Соблюдайте меры предосторожности! Передвигаться в данный момент очень опасно», — подчеркнул он.

До этого в России возбудили дело о теракте после атаки дрона на Курскую область.

По данным следствия, 24 июня украинский FPV-дрон атаковал территорию частного дома в селе Белица Беловского района Курской области. Мужчина получил ранение, его машина — повреждения.

Военные следователи назначили судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью курянина и установления размера ущерба, причиненного в результате атаки дрона. В СК добавили, что устанавливаются представители ВСУ, причастные к преступлению.

Ранее школьника из Суджанского района наградили медалью «Защитник Курской области».

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Атаки БПЛА на Россию
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