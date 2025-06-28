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На Украине бьют тревогу из-за вызывающего наркозависимость препарата для военных

ВСУ столкнулись с эпидемией наркозависимости от обезболивающего препарата
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине растет тревога в связи с бесконтрольным применением синтетического опиоидного препарата «Налбуфин» среди военнослужащих. Как сообщила волонтер Оксана Корчинская в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), военные медики требуют запретить свободную продажу этого средства или включить его в перечень контролируемых веществ.

По данным активистки, препарат вызывает тяжелую зависимость, сравнимую с героиновой. Военные, получающие его как обезболивающее, впоследствии страдают от синдрома отмены, включающего ломоту, бессонницу и панические атаки.

Корчинская рассказала, что в 2024 году продано 2,8 млн упаковок при официально зарегистрированных 5 тыс. рецептов. В прифронтовой зоне препарат отпускают по бумажным рецептам, что фактически означает свободную продажу.

Она обвинила заместителя министра здравоохранения Евгения Гончара в лоббировании этой схемы. Ситуация осложняется тем, что гражданские медучреждения также массово используют этот дешевый аналог качественных обезболивающих.

26 июня источник в российских силовых структурах рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины и МВД задержали несколько военнослужащих ВСУ в Сумах за распространение наркотиков.

Ранее на Украине посадили контрабандистов, возивших кокаин в ЕС.

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