Минобороны: в зоне группировки «Север» украинская армия лишилась до 155 бойцов

Минобороны РФ сообщила, что в зоне группировки российских войск «Север» украинская армия лишилась до 155 бойцов и 2 бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, подразделения группировки «Север» улучшили свое положение на линии фронта по переднему краю.

«ВСУ потеряли до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Сообщается о ликвидации живой силы и техники трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино в Сумской области.

В оборонном ведомстве также отметили, что на Харьковском направлении группировка одолела подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Уды и Волчанск.

В общей сложности вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли в зоне специальной военной операции около 1 350 военнослужащих и 10 бронированных машин.

Ранее российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.