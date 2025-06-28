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В МО РФ рассказали об успехах группировки «Днепр» в Запорожской области

МО: группировка «Днепр» за сутки поразила ВСУ в четырех населенных пунктах
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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка «Днепр» за сутки нанесла огневое поражение частям Вооруженных сил Украины в четырех населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Днепра» атаковали части механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменского в Запорожской области, а также Антоновки, Казацкого и Новотягинки в Херсонской области.

За сутки боевых действий ВСУ потеряли 75 человек, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада снарядов.

До этого стало известно, что артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали украинский наблюдательный пункт в Херсонской области при помощи 152-миллиметрового орудия «Мста-Б».

В ведомстве рассказали, что расчет беспилотных летательных аппаратов, который проводил разведку местности на правом берегу Днепра, вскрыл украинский наблюдательный пункт, из которого велась разведка российских огневых позиций расчетами БПЛА ВСУ.

Позже координаты цели передали на командный пункт артиллеристов. После уничтожения цели активность украинских БПЛА в данном районе прекратилась.

Ранее БПЛА группировки «Днепр» транслировали гимн России в Херсоне.

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