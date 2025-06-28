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В ДНР группа мирных жителей пострадала при сбросе мин ВСУ

ТАСС: группа мирных жителей пострадала при взрыве мин при эвакуации из Богатыря
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Группа мирных жителей пострадала в результате взрыва мин, предположительно, сброшенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), при выходе из села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца Николая Русева.

«Мы дошли до последней линии мин. Там находились противопехотные мины. Между танковыми минами были противопехотные. И наша группа, которая выходила второй по счету, попала», — сказал мужчина.

Русев добавил, что в результате произошедшего пострадали четыре человека, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Предположительно, мины были сброшены с помощью гексакоптера. По словам очевидца, перед эвакуацией в небе летал дрон «Баба-яга».

В мае пророссийская военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила, что ВСУ в регионе сбрасывают с дронов замаскированные мины. По ее данным, украинские войска маскируют снаряды под аптечки, деревянные палки, грибы и так далее.

Ранее Гладков показал мины, разбросанные в приграничье Белгородской области.

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