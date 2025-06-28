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В США рассказали о росте военного потенциала Китая

Генерал США Кларк: Китай развивает военный потенциал невиданными масштабами
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Andy Wong/AP

Китайская Народная Республика (КНР) наращивает военный потенциал и развивает технологии невиданными ранее темпами и масштабами. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками США в тихоокеанском регионе генерал Рональд Кларк, передает ТАСС.

«Это (прогресс Пекина. — «Газета.Ru») подчеркивает важность нашего внимания к Китаю как к нашему противнику...» — подчеркнул он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (признан нежелательной организацией в РФ).

По словам генерала, КНР также учится и совершенствует свои возможности на основе текущих конфликтов. Кларк отметил, что свой потенциал развивает и Северная Корея, изучая изменяющиеся условия войны в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО активно готовится к прямому столкновению с Россией и планирует кратно наращивать свои военные потенциалы. Он отметил, что на недавнем саммите в Гааге была одобрена программа перевооружения стран альянса, в соответствии с которой планируется нарастить его военный потенциал и производство вооружения.

Ранее в Белоруссии предупредили об угрозе столкновения ядерных государств.

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