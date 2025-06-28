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Военкор опроверг слухи о невыплате бойцам наград за операцию в Курской области

Военкор Коц опроверг утверждения о невыплате бойцам наград за операцию «Поток»
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Телеграм-канал «RIA_KotZ»

Информация о якобы невыплате российским военнослужащим наград за операцию «Поток», проведенную во время освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не соответствует действительности. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он отметил, что лично знаком с бойцами, получившими награды за участие в операции.

Коц добавил, что 27 июня встречался с командирами двух подразделений Вооруженных сил России. По его словам, в доверенных командирам личных составах также имеются награжденные военнослужащие, «их десятки».

Военкор призвал учредить особый знак отличия за участие в операции «Поток», — для всех, кто прошел через трубу, «а не залез в нее пофоткаться».

Накануне глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова сообщила, что у участников операции «Труба», в результате которой была освобождена Суджа в Курской области, обнаружили рак легких. Она рассказала, что такое заболевание бойцов либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая, поэтому выплаты им не положены.

Также Кашеварова заявила, что участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах.

Ранее участник операции «Поток» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов.

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