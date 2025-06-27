Ключевым моментом в специальной военной операции станет принятие Украиной российского меморандума, предложенного еще во время стамбульских переговоров. Об этом заявил военный аналитик Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

По мнению эксперта, украинская сторона до сих пор не осознала важность этого документа.

Особое значение, как отметил Дандыкин, имеет установление контроля над стратегическими территориями, в частности поселком Шевченко в ДНР, где расположено крупное месторождение лития.

«Этот ресурс составляет около 25-30% наших запасов. Ранее Киев имел договоренности с британскими компаниями, затем права перешли к американцам. Но, как сказал наш президент, где ступила нога русского солдата — там наша земля», — подчеркнул эксперт.

В пятницу издание Le Figaro сообщило, что ВС России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко. Как отмечает французское СМИ, месторождение в Шевченко считалось одним из наиболее перспективных, поскольку содержит высокоминерализованный сподумен. Из него добывать литий проще, чем из петалита.

Ранее стало известно о потерях созданной во Франции бригады ВСУ под Сумами.