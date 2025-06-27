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В Госдуме пообещали разобраться с выплатами участникам операции «Труба» под Суджей

Милонов пообещал разобраться в истории с выплатами участникам операции «Труба»
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выразил уверенность в достоверности информации об отсутствии наград и выплат для участников спецоперации «Труба», в ходе которой был освобожден город Суджа в Курской области. В интервью «Ленте.ру» парламентарий заявил о намерении лично разобраться в ситуации.

«Я хорошо знаю журналистку Анастасию Кашеварову и доверяю ее источникам. Среди моих сослуживцев тоже есть участники этой операции, поэтому я получу информацию из первых рук», — пояснил Милонов, подчеркнув серьезность поднятой темы.

27 июня общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова сообщила, что участникам операции «Труба», благодаря которой была освобождена Суджа в Курской области, отказали в выплатах и наградах. Общественница рассказала, что военным, которые заработали серьезные проблемы со здоровьем из-за нахождения в газопроводе с остатками опасного конденсата, «кинули как собакам 100 тысяч рублей». По ее словам, больше никаких выплат бойцы российской армии не получили.

Ранее сообщалось, что у участников операции «Труба» обнаружили рак легких.

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