На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина тайно вернула России двух снайперов до начала официальных обменов

Депутат Саралиев: Киев вернул России двух снайперов до начала обменов пленными
close
Минобороны России

Еще до начала регулярных обменов военнопленными Украина в одностороннем порядке передала России двух захваченных снайперов. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью военному корреспонденту Семену Пегову, опубликованному в Telegram-канале WarGonzo.

По словам парламентария, передача бойцов произошла 15 июня 2022 года на украинско-белорусской границе. Саралиев лично участвовал в переговорах с украинскими представителями, отвечающими за вопросы военнопленных.

«Это был безвозмездный жест со стороны Киева, сделанный в надежде на продолжение диалога. Никакого обмена не проводилось», — подчеркнул депутат.

Как отмечает военкор Пегов, этот случай стал уникальным в истории конфликта. Информация о возвращении снайперов не афишировалась, но стала известна через чаты матерей военнослужащих.

«После этого к нам хлынул поток обращений. На тот момент у Украины уже находились сотни наших пленных, по данным моих собеседников из числа военного руководства», — рассказал Саралиев.

Россия и Украина в четверг, 26 июня, провели очередной этап обмена пленными.

Ранее на Украине высказались о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами