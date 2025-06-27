Украина тайно вернула России двух снайперов до начала официальных обменов

Депутат Саралиев: Киев вернул России двух снайперов до начала обменов пленными

Еще до начала регулярных обменов военнопленными Украина в одностороннем порядке передала России двух захваченных снайперов. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью военному корреспонденту Семену Пегову, опубликованному в Telegram-канале WarGonzo.

По словам парламентария, передача бойцов произошла 15 июня 2022 года на украинско-белорусской границе. Саралиев лично участвовал в переговорах с украинскими представителями, отвечающими за вопросы военнопленных.

«Это был безвозмездный жест со стороны Киева, сделанный в надежде на продолжение диалога. Никакого обмена не проводилось», — подчеркнул депутат.

Как отмечает военкор Пегов, этот случай стал уникальным в истории конфликта. Информация о возвращении снайперов не афишировалась, но стала известна через чаты матерей военнослужащих.

«После этого к нам хлынул поток обращений. На тот момент у Украины уже находились сотни наших пленных, по данным моих собеседников из числа военного руководства», — рассказал Саралиев.

Россия и Украина в четверг, 26 июня, провели очередной этап обмена пленными.

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