В «Ростехе» рассказали о прохождении госиспытаний российскими бронетранспортерами

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф проходят государственные испытания с необходимыми комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов. Его слова приводит газета «Красная звезда».

«На государственные испытания поставлено изделие уже с необходимыми комплектами дополнительной защиты», — заявил он.

Он отметил, что применение средств радиоэлектронной борьбы, постановка аэрозольных и дымовых помех, так называемых «мангалов», решеток и сеток нередко лучше защищает от FPV-дронов, чем стандартные методы защиты.

Тесты включают проверку тактико-технических характеристик в разных климатических условиях, стрельбы с места, на ходу и на плаву, а также оценку плавучести. Видео с возможностями машины опубликовано в открытых источниках. БТ-3Ф предназначен для перевозки 12 десантников в полной экипировке и огневой поддержки подразделений морской пехоты и сухопутных войск. Бронемашина оснащена дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом и автоматическим гранатометом.

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