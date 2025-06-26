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В регионе РФ выплату за смерть участника СВО смогут получить не только члены его семьи

В Башкирии выплату за погибшего бойца СВО смогут получить воспитавшие его лица
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты в размере 2 млн рублей, в который входили члены семей погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания республики, передает ТАСС.

Там заявили, что такие выплаты будут распространяться на граждан, воспитывавших и содержавших погибшего бойца не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Как сказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, отношения внутри семьи не всегда закрепляются юридически, что влечет за собой определенные трудности. Он пояснил, что речь идет о ситуациях, возникающих при назначении выплат семьям погибших участников спецоперации.

«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию», — добавил Толкачев.

В начале июня генеральный прокурор России Игорь Краснов во время его личного приема граждан в Чите поручил прокурору Забайкальского края срочно разобраться с вопросом восстановления единовременной выплаты семьям погибших участников СВО. Поводом для обращения стала жалоба вдовы военнослужащего, которая рассказала, что не получила региональную выплату — ее действие было приостановлено в 2025 году. По словам Краснова, аналогичные проблемы возникли у многих семей в регионе.

Ранее Минобороны России изменило правила выплат бойцам СВО за увечья.

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