Генпрокурор России назвал бездушием отмену выплат семьям погибших участников СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время его личного приема граждан в Чите поручил прокурору Забайкальского края срочно разобраться с вопросом восстановления единовременной выплаты семьям погибших участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом для обращения стала жалоба вдовы военнослужащего, которая рассказала, что не получила региональную выплату — ее действие было приостановлено в 2025 году. По словам Краснова, аналогичные проблемы возникли у многих семей в регионе.

Глава надзорного ведомства подчеркнул, что помощь семьям погибших военных — приоритет государства, и выразил недоумение по поводу отмены выплат.

«В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал Краснов.

Краснов поручил краевому прокурору провести проверку ситуации и совместно с губернатором проработать возможность восстановления поддержки. Также он распорядился проверить, как в целом в регионе соблюдаются права участников СВО и их родственников.

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