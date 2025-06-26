Военный эксперт: от авиабомб ФАБ нет никакого противоядия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии противостоять российским фугасным авиабомбам (ФАБ). Даже 500-килограмовому боеприпасу можно противопоставить только одно — молиться, чтобы он промахнулся. Об этом в интервью aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Против этого оружия нет противоядия. <...> Наши летчики работают профессионально, с модулями планирования, которые повышают точность попадания. Поэтому эффективного оружия против ФАБ на сегодняшний день не придумано», — сказал эксперт.

Он напомнил, что ФАБы часто используют против заглубленных целей или объектов большой площади.

26 июня Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по позициям ВСУ.

По данным ведомства, один из ударов был произведен в Днепропетровской области — туда сбросили авиационную бомбу ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Целью был укрепленный пункт временного размещения украинских военных.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) российская авиация нанесла еще два удара. Там использовали три авиабомбы ФАБ-500 с аналогичным модулем коррекции — по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

Ранее ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР.