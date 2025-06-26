В Пентагоне заявили, что готовились к атаке на Иран 15 лет

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных.

«Операция «Полуночный молот» стала кульминацией 15 лет невероятной работы», — заявил военный чиновник.

По его словам, операция стала возможна благодаря общим усилиям пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, а также тех кто его создавал.

Он отметил, что удар по иранскому ядерному объекту в Фордо был тщательно просчитан.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи до этого заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

Ранее Иран назвал преступной и побежденной американскую армию.