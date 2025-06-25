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«На боеспособность войск не повлияет»: в Госдуме ответили на запрет использовать Starlink в ЛНР

Депутат Журавлев заявил, что запрет на использование Starlink в ЛНР не касается армии
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Global Look Press

Запрет продажи и использования оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink на территории ЛНР не касается армейских подразделений. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что боеспособность российской армии не изменится.

«Насколько я понимаю, речь идет прежде всего о гражданском персонале, который, действительно, по незнанию, может какие-то секретные сведения случайно слить противнику, используя американский Starlink. Имеются в виду случаи, когда через это оборудование безо всякой дополнительной защиты люди просто выходят в интернет. Что касается трофейных установок на передовой, то, поверьте, наши ребята там прекрасно понимают всю опасность, которая от них исходит. Там достаточно компьютерных специалистов, чтобы контролировать программное обеспечение и использовать тарелки так, чтобы ни один байт информации не утек, куда не надо. Кроме того, распоряжения руководства ЛНР, конечно, армейских подразделений не касаются, у них есть свое командование, которое, уверяю, внимательно за этим следит. Так что на боеспособность наших войск такие документы точно не повлияют», — сказал он.

По словам Журавлева, американский Starlink — это дополнительная система, поскольку у ВС РФ достаточно средств связи «отечественного производства».

«Кроме всего прочего, Starlink является лишь дополнительной системой в наших в основном добровольческих подразделениях, а так, средств связи отечественного производства, стоящих на непосредственно вооружении нашей армии, достаточно, и справляются отлично. И Starlink здесь вообще не является никакой системой связи, без которой мы не можем существовать», — добавил он.

25 июня глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал приказ о запрете продажи и использования оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink на территории республики. 

В апреле сообщалось, что Евросоюз прорабатывает различные варианты возможной замены на Украине спутниковой связи Starlink от SpaceX из-за непредсказуемости владельца компании, американского миллиардера Илона Маска.

Ранее в Казахстане анонсировали скорый запуск Starlink.

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