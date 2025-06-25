В ЛНР запретили продажу и использование оборудования компании SpaceX

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал приказ о запрете продажи и использования оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink на территории Республики. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Starlink — это технология, которая может быть использована противником для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по нашей территории. Мы не можем позволить себе игнорировать эту угрозу», — написал он.

Глава ЛНР добавил, что решение направлено исключительно на обеспечение безопасности.

В апреле сообщалось, что Евросоюз прорабатывает различные варианты возможной замены на Украине спутниковой связи Starlink от SpaceX из-за непредсказуемости владельца компании, американского миллиардера Илона Маска. Тогда евродепутата Кристоф Грюдлер заявил, что есть вариант Govsatcom — европейская сеть, которую уже ввели в эксплуатацию.

Другой возможный вариант частичной замены может предложить французско-британская компания Eutelsat. Однако она располагает всего 2 тысячами терминалов на Украине с возможностью развертывания еще 14 тысяч. В то же время терминалов Starlink на украинской территории около 40 тысяч.

Ранее в Казахстане анонсировали скорый запуск Starlink.