На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР запретили продажу и использование оборудования компании SpaceX

Пасечник принял решение запретить оборудование компании SpaceX в ЛНР
close
Shutterstock

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал приказ о запрете продажи и использования оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink на территории Республики. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Starlink — это технология, которая может быть использована противником для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по нашей территории. Мы не можем позволить себе игнорировать эту угрозу», — написал он.

Глава ЛНР добавил, что решение направлено исключительно на обеспечение безопасности.

В апреле сообщалось, что Евросоюз прорабатывает различные варианты возможной замены на Украине спутниковой связи Starlink от SpaceX из-за непредсказуемости владельца компании, американского миллиардера Илона Маска. Тогда евродепутата Кристоф Грюдлер заявил, что есть вариант Govsatcom — европейская сеть, которую уже ввели в эксплуатацию.

Другой возможный вариант частичной замены может предложить французско-британская компания Eutelsat. Однако она располагает всего 2 тысячами терминалов на Украине с возможностью развертывания еще 14 тысяч. В то же время терминалов Starlink на украинской территории около 40 тысяч.

Ранее в Казахстане анонсировали скорый запуск Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами