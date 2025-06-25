Британия не дала поставить в ангар застрявший в Индии истребитель

Британия отклонила предложение о размещении в ангаре в Индии истребителя F-35B

ВМС Великобритании отклонили предложение индийской авиакомпании Air India о предоставлении места в ангаре для хранения истребителя F-35B Lightning II. Об этом сообщило NDTV со ссылкой на источники.

Британский истребитель F-35B совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Тируванантапурама 14 июня. Этот самолет, один из самых передовых в мире, стал необычным и заметным объектом в аэропорту, привлекая внимание любителей авиации и зевак, отмечает издание.

«Малозаметный истребитель F-35B Lightning II, который в течение шести дней простоял на открытой стоянке в Тируванантапураме, штат Керала, не будет перемещен в ангар в связи с требованием британских ВМС», — говорится в материале.

Истребитель F-35B оснащен передовыми технологиями, которые Великобритания, возможно, не хочет показывать другим, пишет NDTV.

По словам источников издания, хотя Британия отклонила это предложение, она может рассмотреть возможность перемещения самолета в ангар для окончательной проверки и ремонта.

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