Кабзон рассказал, как бойцы ВСУ спели с ним «Катюшу» и попали на видео

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боя подхватили песню российских солдат и попали на видео. Кадры опубликовал телеканал RT.

Как RT рассказал 24-летний российский разведчик с позывным «Кабзон», однажды он спел в лесу в зоне специальной военной операции «Катюшу» и снял на видео ответ бойцов ВСУ, хором подхвативших советскую песню.

«Ну я по приколу все время включал музыку — там у нас была колонка такая большая, и мы решили с моим другом, боевым товарищем, спеть эту песню», — рассказал собеседник издания.

По словам «Кабзона», он крикнул в лесополосе «Эу!», в результате чего услышал в ответ аналогичный выкрик. Поняв, что «слушатели» есть, вместе с сослуживцем разведчик запел: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…» И в ответ, без промедления, российским военнослужащим из-за деревьев послышалось: «Выходила на берег Катюша!»

Также российский разведчик признался, что не ожидал того, что бойцы ВСУ присоединятся к пению и рассказал, что очень любит музыку и пишет ее в свободное время.

В марте сообщалось, что активисты и сторонники оппозиционного блока «Победа» в Молдавии провели флешмоб у здания министерства культуры в Кишиневе, чтобы защитить песню «Катюша». Как рассказала лидер партии «Возрождение», входящей в блок, Наталья Параска, есть надежда, что эта песня станет символом «борьбы с желтой чумой», имея в виду символический цвет правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

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