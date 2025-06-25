Минобороны РФ сообщило об уничтожении С-300 ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ Вооруженных сил Украины (ВСУ) и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные также уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 335 беспилотников самолетного типа. Удары по объектам ВСУ производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Утром 25 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на участке Радьковка — Голубовка российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись по направлению к Купянску.

По его словам, ВС РФ осталось до пригорода менее 1 км. По информации эксперта, за прошедшие сутки российские военные улучшили положение в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки Харьковской области.

Ранее российские военные захватили шведский БТР.