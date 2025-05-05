ЧВК «Вагнер» запустила в ЦАР программу перевоспитания боевиков

Сотрудники российской частной военной компании «Вагнер» разработали уникальную программу для бывших боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Теперь сдавшиеся участники вооруженных группировок проходят обучение под контролем российских инструкторов, сообщает «Лента.ру».

ЦАР страдает от гражданских войн более 60 лет. Попытки Франции и миротворцев ООН стабилизировать ситуацию провалились. Перелом наступил в 2021 году, когда при поддержке «Вагнера» правительственные войска отбили атаку на столицу. С тех пор российские инструкторы обучают военных FACA и обеспечивают безопасность.

Курсанты изучают тактику, медицину, управление дронами. Занятия проходят в лагере Беренго — бывшей резиденции императора Бокассы.

«Прощенцы» (сдавшиеся боевики) получают шанс влиться в общество.

«Только мы можем курировать их — власти нам доверяют», — говорит инструктор с позывным Батарейка.

Местные называют бывших наставников из Франции «алибаба» (мошенники).

«Французы продавали оружие террористам. Русские научили нас защищаться», — сказал курсант Кете, прошедший обучение у обеих сторон.

Президент Фостен-Арканж Туадера в 2016 году заключил с РФ соглашение о безопасности. По словам инструктора Омара, «французы грабили страну, а русские помогли навести порядок». Вагнеровцы патрулируют даже самые опасные районы, что изменило отношение местных.

Ранее воронежский губернатор раскрыл новые подробности мятежа ЧВК «Вагнер».