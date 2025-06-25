В России для украинцев запустили бот по сбору данных о сотрудниках ТЦК

Спецназ «Ахмат» запустил бот по сбору от жителей Украины данных о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в РФ), занимающихся мобилизацией. Об этом рассказал командир спецназа генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

«Разработали свой бот… и запустили для того, чтобы на этот бот могли писать жители Украины. <...> Честно скажу, работа в этом боте пошла очень активно», — рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что украинцы могут отправлять в этот бот адреса, места дислокации и проживания не только сотрудников ТЦК, но и силовиков, а также бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам российского военного, жители Украины не только шлют различную информацию, но и благодарят за возможность высказаться.

«Там, где надо, будем уничтожать нашего противника. Где надо, мы будем его судить, и он у нас получит по заслугам», — сказал Алаудинов.

До этого сообщалось, что в Telegram по инициативе правоохранительных ведомств и правозащитников России и республик Донбасса заработал чат-бот для приема сообщений о военных преступлениях на Украине. Канал позволяет очевидцам анонимно сообщать о преступных действиях украинских вооруженных формирований. Можно отправить не только сообщения, но и фото- и видеоматериалы.

Вся полученная информация проверяется. Те сведения, которым были найдены доказательства, будут использоваться для наказания виновных.

Ранее в России для семей участников СВО запустили чат психологической поддержки.