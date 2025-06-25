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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку дронов в двух районах Ростовской области
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку вражеских беспилотников в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по пер. Трудовых Резервов, по ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи», — написал чиновник.

По его словам, в Азове, помимо кровли складского помещения, также оказались повреждены крыша и окна здания промышленного предприятия. Слюсарь отметил, что пострадавших нет.

Он также заявил, что сегодня специалисты начнут восстановительные работы в Азове и Таганроге. Врио губернатора добавил, что жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить остекление.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что российские военные отражают воздушную атаку, сбив вражеские дроны в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. При этом, как отметил он, не обошлось без последствий на земле. По словам Слюсаря, в Таганроге в результате падения беспилотника загорелась кровля спорткомплекса «Авангард», разрушена стена. В порту Азова обломки дрона посекли кровлю зернового склада, поблизости загорелся камыш.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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