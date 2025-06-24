В Днепропетровской области повреждения получили заводы ВСУ, на которых шла подготовка техники НАТО к боевым действиям, а также происходило изготовление БПЛА и боеприпасов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«По агентурным сведениям из сопротивления, на этих предприятиях изготавливались ракеты и снаряды. Проводили расконсервацию и боевую подготовку бронированной «натовской» техники. Изготавливали и собирали БПЛА», — рассказал Лебедев.

Речь идет о Днепровском металлургическом заводе Петровского, «Днепрококсе» и «Днепротяжмаше». По словам подпольщика, на этих предприятиях, помимо прочего, работали европейские специалисты.

До этого Лебедев заявлял, что российские военнослужащие атаковали командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Помимо этого, бойцы уничтожили склады боеприпасов и мобильные огневые пункты.

Ранее ВС России ударили по местам производства беспилотников в Харьковской области.