В Первомайске в ЛНР из-за атаки ВСУ отключилось водоснабжение

Более 30 тысяч жителей Первомайска остались без воды из-за удара ВСУ

Глава Первомайска в Луганской народной республике Сергей Колягин сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на вододобывающий объект более 30 тысяч жителей города остались без централизованного водоснабжения.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 24 июня, но при этом люди не пострадали. Из-за повреждений вода в город не поступает.

Колягин поручил уточнить минимальные суточные потребности в воде для местных предприятий и учреждений, а также организовать подвоз воды для социальных объектов и населения, чтобы частично компенсировать дефицит.

В начале июня ВСУ обстреляли город Горское в ЛНР, в результате чего были повреждены семь жилых домов. По словам главы администрации Первомайска Сергея Колягина, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, один из домов полностью разрушен, еще один поврежден частично, а у остальных повреждены остекление и кровля.

Ранее в ЛНР мужчина попал в реанимацию после атаки украинского дрона.