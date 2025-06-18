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Подполье сообщило об уничтожении двух командных пунктов ВСУ

Лебедев: в Запорожской области уничтожены два командных пункта ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Два командных пункта украинских войск были уничтожены в районе Запорожья ударами ВС РФ. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным его источников, атаки прошли 17 июня на территории, находящейся под контролем Киева. Как уточнил Лебедев, кроме командных пунктов были поражены семь укрепленных позиций, опорные пункты, техника ВСУ, две артиллерийские установки натовского образца, три радиолокационные станции ПВО и два склада с горючим.

Также, по его словам, была ликвидирована группа, управлявшая беспилотниками. Ударами удалось подавить артиллерию и сорвать попытку ротации украинских подразделений.

Лебедев добавил, что российские войска нанесли удар по производственным цехам и складам украинской армии в районе Запорожья. По его словам, в результате удара произошла «суровая детонация».

Запорожская область частично контролируется российскими силами. После референдума в 2022 году она была включена в состав России, однако Киев этого не признает.

Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.

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