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В российском регионе простятся сразу с пятью не вернувшимися с СВО военными

В Саратовской области пройдет прощание сразу с пятью участниками СВО
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Саратовской области простятся сразу с пятью участниками специальной военной операции (СВО), которые не вернулись с поля боя. Об этом сообщило издание «Взгляд инфо».

Речь идет о военнослужащих, которые ушли на СВО из разных населенных пунктов региона. Самому младшему бойцу было всего 22 года. Прощание с участниками спецоперации на Украине пройдет 24 и 25 июня. Руководство региона выразило соболезнования родным и близким солдат.

До этого в Пермском крае похоронили участника СВО, который числился пропавшим без вести.

В марте 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО для защиты родины. В апреле его направили на первое боевое задание, в ходе выполнения которого он пропал без вести. Как выяснилось позже, 24 мая того же года боец мотострелкового взвода Чепкасов получил ранения, несовместимые с жизнью.

Прощание с военным состоялось 13 мая. У него остались пожилая мать, две сестры, брат и взрослые сын и дочь.

Ранее тело бойца СВО выкопали из могилы спустя год после похорон.

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