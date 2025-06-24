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Стало известно, что ВСУ расправились с местными жителями в ДНР за помощь ВС РФ

РИА Новости: ВСУ убили 15 жителей Новоукраинки в ДНР за помощь ВС РФ
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские военные убили 15 мирных жителей Новоукраинки в Донецкой народной республике (ДНР) за помощь российским войскам. Об этом РИА Новости рассказали выжившие беженцы.

Так, брат и сестра Алексей Ламин и Елена Пономаренко проживали в Новоукраинке вместе с семьей. В январе 2025 года в их доме проживали 17 человек, включая четырех детей.

С мая по июнь они укрывали у себя в доме российских военнослужащих. После доноса соседа ВСУ нанесли по дому удар с помощью беспилотников. По словам Елены Пономаренко, во время первой атаки погибли четверо детей.

«Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Я смотрю — она уже не дышала, она уже была мертва. Она умерла у меня на руках», — добавил Ламин.

Позже он встретил российского военного и рассказал ему, что их «пришли убивать» за то, что они прикрывали бойцов ВС РФ.

До этого пленный рассказал РИА Новости, что командование Вооруженных сил Украины отдало приказ расстрелять группу мирных жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр с белым флагом.

Ранее на Западе не исключили, что вся оборона ВСУ обвалится после потери Константиновки.

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