Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину являются позерством. Об этом заявил военный эксперт, бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро в интервью ТАСС.

Эксперт отметил, что Франция может отправить в республику 20 тысяч военных, но только один раз. Это связано с неспособностью страны обеспечить ротацию войск в условиях конфликта высокой интенсивности. При этом сама армия Франции была реформирована для участия в операциях против стран третьего мира, подчеркнул экс-офицер.

«Пехота и операторы дронов. Вот что им нужно. Я бы сказал, если бы Украина напала на нас, мы бы не смогли защититься. Вот реальность. У нас нет сил, чтобы отправить войска для боевых действий», — сказал Моро.

6 июня лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон истратил все средства на поддержку Украины, оставив свою страну и армию без финансирования. Политик также отметил, что текущее состояние французских вооруженных сил является самым худшим за всю историю республики.

Ранее Макрон назвал решение Трампа по России проверкой на благонадежность.