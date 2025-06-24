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Дрон атаковал иракский военный лагерь

INA: неизвестный дрон атаковал иракский военный лагерь на севере Багдада
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Khalid Mohammed/AP

Неизвестный дрон атаковал иракский военный лагерь на севере Багдада. Об этом рассказал INA командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими.

«Беспилотник неизвестного происхождения атаковал одну из позиций в военном лагере Эт-Таджи», — сообщил он.

По словам военного, штат военного объекта не пострадал. В социальных сетях распространяются кадры мощного взрыва в лагере. Одновременно неофициальные источники стали сообщать о пожаре на военно-воздушной базе Баляд в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.

Перед этим воздушное пространство страны было закрыто.

До этого в Домодедово заявили об улучшении обслуживания пассажиров задержанных рейсов на фоне перекрытия воздушного пространства некоторых стран на фоне ударов Ирана по военным базам США.

После ударов Ирана по военным базам США ОАЭ, Бахрейн и Катар закрыли свои воздушные пространства. Небо над Ираном закрыто для полетов с 13 июня.

Позднее вечером того же дня Бахрейн и Кувейт сняли ограничения на полеты в своих воздушных пространствах.

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.

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