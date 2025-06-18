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В ДНР мужчина получил срок за сбор данных о местах дислокации военных в Макеевке

ФСБ: в ДНР украинского шпиона приговорили к 17 годам колонии
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил гражданина Украины Сергея Шияна. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по ДНР.

По информации ведомства, Шияна задержали в конце 2022 года по подозрению в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Следствие установило, что он собирал и передавал разведке Украины сведения о размещении российских военных в Макеевке.

Суд признал его виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 17 лет.

До этого сообщалось, что обвинение запросило для фотографа из Перми Григория Скворцова 18 лет колонии. Сам фигурант уголовного дела о госизмене не признает свою вину.

По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у знакомого писателя. Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики. Фотограф заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.

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