Военкоры раскрыли подробности о взрывах в Киеве

«РВ»: в Киеве фиксируются удары в районе аэропорта Жуляны и завода Антонова

В Киеве всю ночь фиксируются удары в районе аэропорта Жуляны и завода Антонова. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Ракеты летят очень низко, не фиксируются на радарах», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, удары также были зафиксированы на левом берегу украинской столицы. При этом в Соломенском, Святошинском и Дарницком начались пожары, отметили журналисты.

Несколькими часами ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве раздались взрывы, а также сработали системы противовоздушной обороны. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.